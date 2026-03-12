Κέρασε… ατάκες ο Εβάν Φουρνιέ, που μίλησε στο INFOSPORT+ για τα χρόνια του στο ΝΒΑ, την επιστροφή του στην Ευρώπη, την σχέση του με τον Ολυμπιακό, αλλά και το πόσο κοντά έφτασε να σταματήσει το μπάσκετ το 2024.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φουρνιέ

«Σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Είχα δώσει στον εαυτό μου λίγο χρόνο να το σκεφτεί. Πήγα στο βουνό. Και σκέφτηκα, “Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε. Θα το απολαύσω”. Έρχομαι από δύο δύσκολες σεζόν με τους Νικς και αγαπώ πολύ το μπάσκετ, οπότε σκέφτηκα, “Απόλαυσε τον εαυτό σου και τελείωσε την καριέρα σου με αυτή τη νότα.

Όταν ήμουν στο NBA, παρακολουθούσα την Ευρωλίγκα από μακριά, αλλά υπήρχε μια ομάδα που μου άρεσε ιδιαίτερα, και αυτή ήταν ο Ολυμπιακός. Η ιστορία, οι οπαδοί, το να είσαι στην Αθήνα, το στυλ παιχνιδιού, ο προπονητής και η παρουσία του Μουσταφά (Φαλ) στην ομάδα. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή ήταν η ομάδα που φτιάχτηκε για μένα

Το στυλ παιχνιδιού του NBA και της Ευρωλίγκας συγκρίνεται συχνά. Μεγάλωσα με τη FIBA ​​και τις διεθνείς διοργανώσεις το καλοκαίρι. Έτσι, δεν είχα πολλά προβλήματα να λύσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

Για την περσινή επιτυχία: «Το ελληνικό Πρωτάθλημα είναι ο μόνος τίτλος που έχω κερδίσει. Όταν παίζεις στο NBA για 12 χρόνια και δεν είσαι πρωταθλητής NBA, δεν υπάρχει τίτλος. Όλα όσα συνέβησαν ήταν μια σημαντική αλλαγή για μένα. Λίγο πριν από αυτό, υπήρξε η απογοήτευση της ήττας της Ευρωλίγκας. Οι τελικοί του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκαν μόλις μια εβδομάδα αργότερα. Είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε χαρούμενοι. Υπάρχει ένα είδος ανακούφισης, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η επίμονη απογοήτευση. Γι’ αυτό είναι δύσκολο για μένα να πω ότι ήταν μια από τις καλύτερες αναμνήσεις μου».

Για το πότε θα αποσυρθεί: Δεν θέλω να φέρω κακή τύχη στον εαυτό μου, αλλά σύντομα θα αποσυρθώ. Μου απομένουν δύο χρόνια, ίσως τρία το πολύ».