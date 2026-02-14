Τα τελευταία χρόνια ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ αποτελεί βασικό γρανάζι της Μονακό, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της «Roca Team» τόσο σε εγχώριες όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις. Η σταθερή του απόδοση έχει καταστήσει τον Αμερικανό έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας.

Πρόσφατα, ο Μπλόσομγκεϊμ αποφάσισε να απαντήσει σε ερωτήσεις των ακολούθων του μέσω της πλατφόρμας «X». Μεταξύ άλλων, διευκρίνισε πως κανένας παίκτης της Μονακό δεν σκοπεύει να απεργήσει λόγω της τρέχουσας κρίσης της ομάδας.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη προσοχή στράφηκε σε μια ερώτηση από Έλληνα οπαδό του Ολυμπιακού, ο οποίος ρώτησε αν θα αγωνιζόταν ποτέ στους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά. Η απάντηση του Αμερικανού ήταν σύντομη αλλά αποκαλυπτική: «Ας δούμε…», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και προκαλώντας ενδιαφέρον στους φιλάθλους.