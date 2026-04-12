Η Ανάσταση στον Βροντάδο γιορτάστηκε και πάλι με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς χιλιάδες ρουκέτες φώτισαν τον ουρανό προσελκύοντας για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον. Όπως αναφέρει το politischios.gr, το ιστορικό έθιμο διεξήχθη χωρίς προβλήματα, με τα συνεργεία του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής να πραγματοποιούν τις ρίψεις από τις προκαθορισμένες θέσεις.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ενορίες πρόσφερε και πάλι ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Ο ουρανός του Βροντάδου φωτίστηκε δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα που καθήλωσε κατοίκους και επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη του εθίμου.

Σύμφωνα με το τοπικό σάιτ, η φετινή πραγματοποίηση του εθίμου έχει μεγαλύτερη σημασία καθώς η διεξαγωγή του παρέμενε αβέβαιη με το ενδεχόμενο ματαίωσης να παραμένει ανοιχτό μέχρι και την τελευταία στιγμή. Τελικά, η οριστική απόφαση ελήφθη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, οπότε ξεκαθάρισε ότι ο ρουκετοπόλεμος θα διεξαχθεί κανονικά.

Από την αβεβαιότητα στην τελική απόφαση

Η οριστική απόφαση για την κανονική διεξαγωγή του εθίμου ήρθε ύστερα από ημέρες εντάσεων, διαβουλεύσεων και αμφιβολιών, κατά τις οποίες όλα τα ενδεχόμενα παρέμεναν ανοιχτά. Οι συζητήσεις των προηγούμενων ημερών είχαν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο, με αρκετούς να θεωρούν πιθανή ακόμη και την αναβολή ή τη ματαίωση του ρουκετοπόλεμου.

Το βαρύ κλίμα είχε διαμορφωθεί μετά την υπόθεση της ανάφλεξης σε χώρο κατασκευής ρουκετών και τις δικαστικές εξελίξεις που ακολούθησαν. Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον Βροντάδο και προβληματισμό για το μέλλον του εθίμου.

Είχαν προηγηθεί συγκεντρώσεις συμπαράστασης από κατοίκους, τόσο έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση όσο και στην Εισαγγελία Χίου, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει την ανησυχία της για τις πιέσεις που, όπως υποστήριζαν πολλοί, είχαν επηρεάσει την προετοιμασία της φετινής διοργάνωσης.