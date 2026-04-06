Ατύχημα στη Χίο με έξι τραυματίες σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, όταν έκρηξη από αυτοσχέδιες ρουκέτες συγκλόνισε τον Βροντάδο. Το περιστατικό προηγήθηκε του παραδοσιακού ρουκετοπόλεμου, προκαλώντας ανησυχία και κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας λάθος χειρισμός κατά την κατασκευή ρουκετών σε αποθήκη προκάλεσε ισχυρή έκρηξη. Από καθαρή τύχη οι παρευρισκόμενοι σώθηκαν, ωστόσο νοσηλεύονται με εγκαύματα δευτέρου βαθμού.

«Κρίθηκε αναγκαίο σε τέσσερις από αυτούς να γίνει εισαγωγή γιατί είχαν εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Σε μερικές περιπτώσεις αρκετά εκτεταμένα, μέχρι 50% της επιφάνειας του σώματος», ανέφερε ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Χίου.

Συνολικά τραυματίστηκαν έξι άτομα, ηλικίας από 20 έως 40 ετών, ανάμεσά τους και μία γυναίκα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη όλων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, ενώ πραγματοποιούνται κατ’ οίκον έρευνες και αναζητούνται ακόμη άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην κατασκευή ρουκετών.

Εντυπωσιακά αλλά επικίνδυνα έθιμα

Κάθε χρόνο το τίμημα σε τραυματισμούς από επικίνδυνα πασχαλινά έθιμα παραμένει υψηλό. Όπως υπενθυμίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «πέρυσι το Πάσχα περίπου 100 άτομα διακομίσθηκαν στα νοσοκομεία της χώρας με τραυματισμούς από βεγγαλικά – ακρωτηριασμοί, εγκαύματα δευτέρου βαθμού και άνω. Κάποιοι από αυτούς χρειάστηκε η νοσηλεία τους σε ΜΕΘ, κι όμως μυαλό δε βάζουμε».

Το πρόσφατο συμβάν στη Χίο επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατασκευή και χρήση βεγγαλικών και κροτίδων, ιδιαίτερα όταν αυτό γίνεται χωρίς μέτρα ασφαλείας.

«Κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές. Ακρωτηριασμένοι, τραυματισμένοι, κάποιες φορές και κάποιοι που χάνουν τη ζωή τους από βεγγαλικά, κροτίδες κι από έθιμα που είναι άκρως επικίνδυνα κι ίσως κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε», δήλωσε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Οι Αρχές εντατικοποιούν τους ελέγχους σε αποθήκες και κατοικίες, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων υλικών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κατασκευή ρουκετών και βεγγαλικών.