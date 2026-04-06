Η πασχαλινή περίοδος του 2026 βρίσκει την αεροπορική κίνηση σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη μέση πληρότητα των πτήσεων να έχει ήδη ξεπεράσει το 75% τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και σε εκείνο του εξωτερικού.

Παρά τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι, η συνολική εικόνα – με βάση στοιχεία της AEGEAN – παραμένει σταθερή, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξημένη διάθεση των Ελλήνων για ταξίδια.

Σε σύγκριση με το Πάσχα του 2025, η φετινή επιβατική κίνηση κινείται σε παρόμοια επίπεδα, με ορισμένους προορισμούς –κυρίως του εξωτερικού– να καταγράφουν πληρότητες που ξεπερνούν το 85%.

Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν επιμέρους αγορές, καθώς η έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε αυξημένες ακυρώσεις πτήσεων προς την περιοχή. Παρά ταύτα, η συνολική ζήτηση δεν φαίνεται να επηρεάζεται ουσιαστικά, με τους Έλληνες ταξιδιώτες να στρέφονται δυναμικά προς εναλλακτικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερη προτίμηση καταγράφεται προς χώρες της Ιβηρικής, το Μαρόκο και τις σκανδιναβικές αγορές, επιβεβαιώνοντας μια τάση διαφοροποίησης των ταξιδιωτικών επιλογών.

Σημειώνεται, ότι το 2025 η «σύμπτωση» του Πάσχα (ίδια μέρα) για Καθολικούς και Ορθοδόξους είχε ενισχύσει σημαντικά τις πληρότητες. Παρότι φέτος οι δύο εορτασμοί δεν συμπίπτουν χρονικά, η ζήτηση διατηρείται εξίσου ισχυρή.

Στο δίκτυο εξωτερικού από την Αθήνα, οι κορυφαίοι προορισμοί περιλαμβάνουν τη Στοκχόλμη, το Ελσίνκι, τη Μπολόνια, το Λουξεμβούργο και το Μπιλμπάο. Στο εσωτερικό, ξεχωρίζουν η Κάρπαθος, η Σάμος, η Αλεξανδρούπολη, η Λέρος και τα Ιωάννινα, προορισμοί που διατηρούν σταθερά υψηλή ζήτηση.

Από τη Θεσσαλονίκη προς το εξωτερικό, στην κορυφή βρίσκονται η Βαρκελώνη, οι Βρυξέλλες, το Μιλάνο, η Λάρνακα και η Ρώμη. Αντίστοιχα, στο εσωτερικό δίκτυο, δημοφιλείς επιλογές αποτελούν η Κως, η Σαντορίνη, η Λήμνος, η Ρόδος και η Μύκονος.

Όσον αφορά τις ημέρες αιχμής, στο αεροδρόμιο της Αθήνας η κίνηση στο εσωτερικό κορυφώνεται τη Μεγάλη Πέμπτη, με πληρότητες που φτάνουν το 82%. Στο εξωτερικό δίκτυο, η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται τη Δευτέρα του Πάσχα, όταν οι πληρότητες αγγίζουν το 87%. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Θεσσαλονίκη, με τη Δευτέρα του Πάσχα να αποτελεί την πιο «δυνατή» ημέρα: στις πτήσεις εσωτερικού οι πληρότητες εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 72%, ενώ στις διεθνείς πτήσεις θα αγγίξουν το εντυπωσιακό 96%.

Η φετινή χρονιά επιβεβαιώνει και άλλη μια τάση: Οι Έλληνες ταξιδιώτες οργανώνουν πλέον νωρίτερα τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα για δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού και περιόδους υψηλής ζήτησης. Παρά τις εξελίξεις αυτές, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για όσους καθυστέρησαν τον προγραμματισμό τους, με πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η Πράγα, το Ζάγκρεμπ και το Ντουμπρόβνικ να παραμένουν στο προσκήνιο.

Συνολικά, η πασχαλινή ταξιδιωτική περίοδος του 2026 αποτυπώνει μια αγορά ανθεκτική, με σταθερή ζήτηση και προσαρμοστικότητα απέναντι σε διεθνείς προκλήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τουριστικού ρεύματος από/προς την Ελλάδα.