Απρόοπτο σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στην Κέρκυρα, όταν ο δήμαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος, επέλεξε να μην προχωρήσει σε δήλωση κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής σύνδεσης, παρά το σχετικό αίτημα δημοσιογράφου.

Το περιστατικό καταγράφηκε στη Σπιανάδα, όπου η δημοσιογράφος Ηρώ Λέλλα πραγματοποιούσε απευθείας μετάδοση για το Start TV, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, απευθύνθηκε στον δήμαρχο ζητώντας μια σύντομη ευχή για την Ανάσταση, ωστόσο εκείνος επέλεξε να μην τοποθετηθεί μπροστά στην κάμερα, απαντώντας: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει».

Η στάση του προκάλεσε σχόλιο από τη δημοσιογράφο, η οποία ανέφερε στον αέρα: «Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους», αφήνοντας αιχμές για τη συγκεκριμένη αντίδραση.

Δείτε το σχετικό βίντεο: