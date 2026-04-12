Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα στο Μελισσουργάκι Ρεθύμνου, όταν ένα 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι βάθους περίπου πέντε μέτρων, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Κάτοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν αμέσως στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το παιδί πριν χρειαστεί η συνδρομή των αρχών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατέφθασε γρήγορα, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς το παιδί είχε ήδη ανασυρθεί με επιτυχία.

Σύμφωνα με το cretalive, το αγόρι είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Παράλληλα, το παιδί οδηγήθηκε και στο Κέντρο Υγείας της περιοχής για περαιτέρω έλεγχο, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.