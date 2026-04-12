Πάνω από 80 σούβλες έστησε ένα γνωστό κρεοπωλείο στην Πάτρα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του που δεν έχουν τη δυνατότητα να ψήσουν μόνοι τους αρνιά και κοκορέτσια για το Πάσχα.

Το κρεοπωλείο, που λειτουργεί στα Καμίνια της Πάτρας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έχει καθιερώσει κάθε χρόνο την παράδοση να ψήνει αρνιά και κοκορέτσια για όσους δεν διαθέτουν χώρο ή εμπειρία στο στήσιμο των παραδοσιακών σουβλών. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει μια πρακτική λύση σε δεκάδες Πατρινούς που θέλουν να απολαύσουν το πασχαλινό τραπέζι χωρίς ταλαιπωρία.

Άρχισαν το ψήσιμο από το ξημέρωμα του Μεγάλου Σαββάτου

Από τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, στις 12 Απριλίου 2025, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης άναψαν τα κάρβουνα και ξεκίνησαν έναν πραγματικό μαραθώνιο του οβελία. Στόχος τους ήταν να παραδώσουν έγκαιρα περισσότερες από εκατό παραγγελίες σε πελάτες από ολόκληρη την πόλη.

Η επιχείρηση έχει οργανώσει πλήρως τη διαδικασία, προσφέροντας ακόμη και τη δυνατότητα take away για τον οβελία και τα υπόλοιπα κρέατα, ώστε να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών.

Η εικόνα με τις σχεδόν εκατό σούβλες στη σειρά, στην πρασιά του κρεοπωλείου, προκαλεί εντύπωση σε όσους περνούν από το σημείο, με πολλούς να σταματούν για να απαθανατίσουν τη σκηνή και να μοιραστούν τη στιγμή στα κοινωνικά δίκτυα.