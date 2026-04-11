Ο Κονγκολέζος ρέφερι Ζαν Ζακ Εντάλα, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μετά τον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη, δεν θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026, παρά τα προγνωστικά που τον ήθελαν μέσα στις επιλογές.

Ο συγκεκριμένος τελικός έμεινε αξέχαστος, όχι για το ποδοσφαιρικό του θέαμα, αλλά για τα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι αμφισβητούμενες αποφάσεις της διαιτησίας προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τη Σενεγάλη να αποχωρεί προσωρινά από το γήπεδο για περίπου 20 λεπτά, ενώ δεν έλειψαν και επεισόδια στις εξέδρες.

Την ίδια στιγμή, ο φακός κατέγραψε τον Εντάλα να γελά μέσα στο χάος που είχε δημιουργηθεί, την ώρα που η ένταση κορυφωνόταν και οι οπαδοί επιχειρούσαν να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, πετώντας αντικείμενα.

Οι συνέπειες του αγώνα ήταν σημαντικές και σε διοικητικό επίπεδο, καθώς η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε αργότερα να κατακυρώσει το παιχνίδι με 3-0 υπέρ του Μαρόκου, κρίνοντας πως η αποχώρηση της Σενεγάλης παραβίασε τους κανονισμούς.

Παρά τη γενική κατακραυγή που προκάλεσε η διαιτησία του, η CAF στήριξε τον Εντάλα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξαν σοβαρά λάθη και χαρακτηρίζοντας τη διαιτησία του επαγγελματική.

Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα ήρθε η ανατροπή, καθώς ο Κονγκολέζος διαιτητής έμεινε εκτός της λίστας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, σε μια εξέλιξη που ήδη έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις.