Το Μαρόκο επικράτησε με 2-1 της Παραγουάης σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ενόψει της τελικής φάσης του Μουντιάλ, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αγωνίζεται ως αλλαγή.

Η αφρικανική ομάδα πήρε προβάδισμα με τα τέρματα των Ελ Κανούς στο 48ο λεπτό και Ελ Αϊναουί στο 53’, ενώ η Παραγουάη μείωσε στο 88’ με τον Καμπαγιέρο.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 69ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Ραχίμι, συμμετέχοντας στην προσπάθεια της ομάδας του μέχρι το φινάλε.

Μετά την ολοκλήρωση των διεθνών του υποχρεώσεων, ο Ελ Κααμπί αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, ώστε να ενσωματωθεί ξανά στον Ολυμπιακό και να προετοιμαστεί για το επερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.