Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται μεταξύ των -πρώτων-κληθέντων του νέου προπονητή του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί, για τους επερχόμενους διεθνείς φιλικούς αγώνες εναντίον του Ισημερινού (27/3) στη Μαδρίτη και της Παραγουάης (31/3) στη Λανς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Μουντιάλ.

Οι επιλογές του περιλαμβάνουν αρκετούς παίκτες που κλήθηκαν για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών Ραντουάν Χαλχάλ και Ίσα Ντιόπ, καθώς και του επιθετικού Γιασίρ Ζαμπίρι.

Αναλυτικά οι κλήσεις ανά θέση:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού , Ελ Μεχντί Αλ Χαράρ , Ελ Μεχντί Μπεναμπίντ

Αμυντικοί: Νουσάιρ Μαζράουι, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Σουφιάν Ελ Καρουανί, Ατσράφ Χακίμι, Ζακάρια Ελ Ουαχντί, Σάντι Ριάντ, Ρεντουάν Χαλχάλ, Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ, Ίσα Ντιόπ, Ισμαέλ Μπαούφ

Μέσοι: Ουσάμα Ταργκαλίν, Νιλ Ελ Αϊναουί, Μοχάμεντ Ραμπί Χριμάτ, Σαμίρ Ελ Μουραμπίτ, Ατζεντίν Ουναχί, Μπιλάλ Ελ Κανούς, Ισμαέλ Σαϊμπάρι

Επιθετικοί: Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί, Τσεμσντίν Ταλμπί, Αμίν Αντλί, Σουφιάν Ραχίμι, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Γιασίν Γκασίμ, Γιασίν Ζαμπίρι , Μπραχίμ Ντίας.