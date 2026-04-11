Μια τεράστια κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί στην παραλίμνια περιοχή «Κούρναβος», στο 6ο χιλιόμετρο του δρόμου Βελβεντού – Φράγματος Πολυφύτου.

Η καθίζηση προκάλεσε σοβαρή ζημιά στο οδόστρωμα και στο πρανές ανάντη, με αποτέλεσμα ο δρόμος να τεθεί εκτός κυκλοφορίας.

Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, ενώ έχει προκληθεί πλήρης απομόνωση μεταξύ Βελβεντού και Πολυφύτου. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας και προειδοποιούν τους οδηγούς να αποφεύγουν κάθε προσέγγιση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κανένα ατύχημα ή τραυματισμός διερχόμενων οδηγών, γεγονός που αποδίδεται στην περιορισμένη κυκλοφορία την ώρα της κατολίσθησης.