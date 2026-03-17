Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Άρτας, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Κλειστό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εργάτης που συμμετείχε σε εργασίες οδικού έργου εγκλωβίστηκε κάτω από μεγάλες ποσότητες χωμάτων, μετά από αιφνίδια κατολίσθηση.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, το ατύχημα συνέβη σε σημείο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον εργάτη.

Οι δυνάμεις διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί άμεσα και σε πλήρη έκταση, καθώς τα επόμενα λεπτά θεωρούνται καθοριστικά για την έκβαση της επιχείρησης και τη ζωή του εργάτη.