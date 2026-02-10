Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την σφοδρή χιονόπτωση που παρέλυσε τη χώρα τον Ιανουάριο του 2022, με χιλιάδες οδηγούς να εγκλωβίζονται για περισσότερες από 20 ώρες στην Αττική Οδό, οι εικόνες χάους και απόγνωσης από την οποία συγκλονίζουν ακόμη και σήμερα.

Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους βρισκόταν μια γυναίκα, έγκυος στον όγδοο μήνα. Όπως αποκαλύπτει μιλώντας για πρώτη φορά στο MEGA και την εκπομπή «Live News», τα νερά της έσπασαν μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ παρέμενε ακινητοποιημένη στο χιόνι. «Είχα πονάκια και η γιατρός μου είπε “έλα στο νοσοκομείο να σε δω”. Ξεκινήσαμε, δεν χιόνιζε» λέει. Η Μαρία και ο σύζυγός της εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό, όπως χιλιάδες άλλοι εκείνη την ημέρα. «Αποκλειστήκαμε στην Κάντζα. Μου λέει ο σύζυγος μην αγχώνεσαι» λέει.

Όσο περνούσε η ώρα, η αγωνία μεγάλωνε. Ο σύζυγος της Μαρίας προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τις αρχές και να βρει τρόπο διαφυγής, προκειμένου να φτάσουν στο νοσοκομείο. «Έλεγε στους οδηγούς ότι είμαι έγκυος. Έπαιρνε Αστυνομία, Πυροσβεστική. Είδα τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Νόμιζα θα πεθάνω. Οι πόνοι είχαν αρχίσει κανονικά. Ήθελα τουαλέτα και μου λέει “δεν μπορείς να βγεις έξω”. Τελικά όμως σπάσανε τα νερά. Εγώ νόμιζα ότι τα έκανα πάνω μου λόγω του κρύου. Δεν ήταν να γεννήσω. Ήμουν 35 εβδομάδων» αναφέρει.

Η επιχείρηση διάσωσης

Ύστερα από 9 ώρες αγωνίας, έφτασε ένα τζιπ της Αστυνομίας για να τη μεταφέρει. «Με μετέφεραν αγκαλιά. Ο σύζυγος με τους αστυνομικούς κατέβαιναν από το τζιπ και άνοιγαν τον δρόμο με τα χέρια» θυμάται. Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες, η Μαρία φτάνει τελικά στην κλινική, όπου φέρνει στη ζωή το μωρό της. «Με περίμενε απ’ έξω η γυναικολόγος και μου λέει πρέπει να σώσουμε το μωρό» λέει.

Η περιπέτεια της Μαρίας θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη τόσο για την ίδια όσο και για τη μικρή Μαριέττα. «Επειδή μου σπάσανε τα νερά απ’ το άγχος, το μωρό έπαθε περιτύλιξη και θα μπορούσε να πεθάνει» τονίζει. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, η Μαριέττα είναι ένα υγιέστατο, χαρούμενο κοριτσάκι. Ωστόσο, η 24η Ιανουαρίου παραμένει για τη μητέρα της μια ημέρα γεμάτη ανάμεικτα συναισθήματα. «Μέχρι και σήμερα τα γενέθλια της μικρής μου είναι στενάχωρα για μένα» λέει.

Η δικαστική διαδικασία για την πολύωρη ταλαιπωρία των εγκλωβισμένων οδηγών στην Αττική Οδό παραμένει ακόμη σε εξέλιξη.