Κακοκαιρία στη Χίο προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να συνεχίζει τις επιχειρήσεις άντλησης υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις στις περιοχές Μέγας Λιμνιώνας και Αγία Ερμιόνη. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν απεγκλωβισμοί πολιτών που κινδύνευσαν από τη συσσώρευση των υδάτων.

Όπως έγινε γνωστό, από το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, η Πυροσβεστική προχώρησε σε 28 αντλήσεις υδάτων από κατοικίες, υπόγεια και αποθήκες, έπειτα από κλήσεις πολιτών που αντιμετώπισαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης πολιτών

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απομακρύνουν μια μητέρα με το 12χρονο παιδί της από την περιοχή του Μέγα Λιμνιώνα, όπου τα νερά είχαν ανέβει επικίνδυνα.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέδραμε και στον απεγκλωβισμό θαμώνων από ταβέρνα της ίδιας περιοχής. Η έντονη βροχόπτωση και η συσσώρευση υδάτων καθιστούσαν δύσκολη την απομάκρυνση των πελατών από τις εξόδους του καταστήματος.

Εργασίες αποκατάστασης και πρόληψης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεργεία του δήμου εργάζονται για τον καθαρισμό των φρεατίων από φερτά υλικά, προκειμένου να αποφευχθούν νέα προβλήματα, καθώς αναμένεται νέα βροχόπτωση στην περιοχή.