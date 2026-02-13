Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων λόγω των θυελλωδών ανέμων προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη και στη Χίο, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Μία από τις περιοχές της Κρήτης όπου κατεγράφησαν σοβαρά προβλήματα ήταν ο Δήμος Φαιστού. Υπενθυμίζεται ότι τα έντοντα φαινόμενα να επιμείνουν και σήμερα, Παρασκευή, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν πολλές περιοχές του δήμου Φαιστού, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καλυφθούν από λάσπη και φερτά υλικά, αναφέρουν τα τοπικά μέσα. Στη Μεσαρά, γέφυρα «κόπηκε στα δύο» στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου και ως εκ τούτου η διέλευση είναι επικίνδυνη και οι οδηγοί καλούνται να μην το επιχειρούν.

Από τον Δήμο Φαιστού συνιστάται η χρήση εναλλακτικών οδών, ενώ έχει τοποθετηθεί σήμανση για την αποτροπή ατυχημάτων.