Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων λόγω των θυελλωδών ανέμων προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη και στη Χίο, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Μία από τις περιοχές της Κρήτης όπου κατεγράφησαν σοβαρά προβλήματα ήταν ο Δήμος Φαιστού. Υπενθυμίζεται ότι τα έντοντα φαινόμενα να επιμείνουν και σήμερα, Παρασκευή, σε πολλές περιοχές της χώρας.
Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν πολλές περιοχές του δήμου Φαιστού, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καλυφθούν από λάσπη και φερτά υλικά, αναφέρουν τα τοπικά μέσα. Στη Μεσαρά, γέφυρα «κόπηκε στα δύο» στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου και ως εκ τούτου η διέλευση είναι επικίνδυνη και οι οδηγοί καλούνται να μην το επιχειρούν.
Από τον Δήμο Φαιστού συνιστάται η χρήση εναλλακτικών οδών, ενώ έχει τοποθετηθεί σήμανση για την αποτροπή ατυχημάτων.
Εκτεταμένες πλημμύρες στη Χίο
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Χίο έχει πραγματοποιήσει συνολικά 28 απαντλήσεις υδάτων σε σπίτια, υπόγεια και αποθήκες από το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, έπειτα από δεκάδες κλήσεις πολιτών.
Όπως αναφέρει το politischios.gr, περισσότερα περιστατικά κατεγράφησαν στον Μέγα Λιμνιώνα, όπου η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε συσσώρευση υδάτων σε κατοικίες και βοηθητικούς χώρους.
Παρόμοια προβλήματα σημειώθηκαν και στα Θυμιανά καθώς και στην Αγία Ερμιόνη, με συνεργεία της Πυροσβεστικής να επιχειρούν διαρκώς για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης.
Πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν επίσης στον Κάμπο και στην Καρδαμάδα, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.
Αυξημένη προσοχή απαιτείται κατά τη διέλευση του οδικού άξονα από τον Βροντάδο έως και τη Λαγκάδα, καθώς το οδόστρωμα γέμισε με χώματα και μικρές πέτρες που έπεσαν από παρακείμενες πλαγιές.
Προβλήματα καταγράφτηκαν και στον οικισμό του Κάστρου της Χίου, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ μεγάλη ποσότητα νερού συγκεντρώθηκε και στη νότια πλευρά του νησιού. Ο ποταμός των Ολύμπων έφθασε κοντά στο όριο της υπερχείλισης.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Χίο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ανέδειξαν για ακόμα μία φορά την ευαλωτότητα συγκεκριμένων περιοχών του νησιού κατά την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων.