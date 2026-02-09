Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν η Ορεστιάδα και το Σουφλί, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες τη Βουλγαρία. Ολόκληρη η περιοχή του Έβρου βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, με τις αρχές να προχωρούν σε ελεγχόμενο άνοιγμα βαλβίδων, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι ταμιευτήρες και να αποτραπεί ο κίνδυνος νέων πλημμυρών.

Η στάθμη του ποταμού στη γέφυρα του Πυθίου έχει φτάσει τα 6,50 μέτρα, ξεπερνώντας σημαντικά το όριο συναγερμού των 5,80 μέτρων. Φράγματα, παραπόταμοι και ρέματα εμφανίζουν έντονη πίεση, με τις αρχές να εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενες εκτεταμένες καταστροφές.

Ο Δήμος Διδυμοτείχου προχώρησε σε τεχνητή εκτόνωση των υδάτων, ανοίγοντας τα θυροφράγματα στην περιοχή του Πυθίου, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ρήξης αναχωμάτων. Η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα γης, με στόχο την ανακούφιση της πίεσης στον ποταμό Έβρο.

Οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται σε συναγερμό καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν την προσέγγιση στις όχθες του ποταμού και των ρεμάτων, να διατηρούν τα ζώα τους σε ασφαλείς χώρους και να μην επιχειρούν τη διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, στην Κομοτηνή, ένας οδηγός έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση εν μέσω κακοκαιρίας.