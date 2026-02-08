Ο Δήμος Διδυμοτείχου απευθύνει συνεχείς συστάσεις στους κατοίκους των οικισμών Ισαακίου, Πραγγίου, Πετράδων, Πυθίου, Ρηγίου και Σοφικού να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, κυρίως να αποφεύγουν την προσέγγιση πλημμυρισμένων περιοχών.

Η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου έχει φτάσει τα 6,50 μέτρα, ξεπερνώντας το όριο συναγερμού των 5,80 μέτρων, σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου.

Συγκλήθηκε έκτακτο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) στην κοινότητα Πυθίου για την αντιμετώπιση της κατάστασης, που προκλήθηκε από την ανεξέλεγκτη παροχέτευση υδάτων λόγω υπερχειλισμένων φραγμάτων στη Βουλγαρία.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου έχει φτάσει τα 6,50 μέτρα, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο συναγερμού που είναι στα 5,80 μέτρα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αυξημένη ανησυχία στις τοπικές αρχές και στους κατοίκους της περιοχής.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει προκύψει από την ανεξέλεγκτη παροχέτευση υδάτων των υπερχειλισμένων φραγμάτων της Βουλγαρίας, συγκλήθηκε σήμερα στην κοινότητα Πυθίου έκτακτο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διδυμοτείχου (ΤΕΣΟΠΠ).

«Διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες φορείς διαφορετικές απόψεις και εκτιμήσεις ως προς τη διαχείριση της κατάστασης και τελικά προκρίθηκε η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας να μην προχωρήσουμε σε άνοιγμα και νέων θυροφραγμάτων – με το οποίο άνοιγμα γίνεται ομαλά η τεχνητή εκτόνωση, δηλαδή η αποδέσμευση των υδάτων προς τον κάμπο – εκτιμώντας πως η στάθμη του νερού δείχνει να σταθεροποιείται», ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννογλου.