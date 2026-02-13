Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπει για σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με την πρόγνωση που εκδόθηκε από το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο.

Τα φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους έντονα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως τις πρωινές ώρες, ενώ στα Δωδεκάνησα θα διατηρηθούν μέχρι το απόγευμα. Παράλληλα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις δυτικοί άνεμοι θα πνέουν στο νότιο Ιόνιο, στα Κύθηρα και στην Κρήτη.

Γενική εικόνα του καιρού

Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στα δυτικά και νότια, ενώ πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στα νότια 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστες τιμές έως 19 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Αιγαίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, άνεμοι δυτικοί 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, με βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στη Θράκη τις πρωινές ώρες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές νωρίς το πρωί. Εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ισχυρές στη νότια Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το πρωί. Άνεμοι δυτικοί έως 9 μποφόρ, θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, όπου από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, πιθανώς ισχυρές. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Θερμοκρασία υψηλή για την εποχή.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια. Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες το βράδυ θα εξασθενήσουν στα δυτικά και κεντρικά. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία σε πτώση.