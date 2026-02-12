Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος και άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ιδιαίτερα στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται τοπικά ισχυρά φαινόμενα, τα οποία θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις δυτικούς ανέμους.

Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν μέχρι τις πρωινές ώρες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, στην Κρήτη και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν το πρωί σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στα Δωδεκάνησα τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως και τις απογευματινές ώρες.

Από αργά το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Θυελλώδεις άνεμοι – Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά και τα 7, ενώ στα νότια και κυρίως στο νότιο Ιόνιο, τα Κύθηρα και την Κρήτη θα αγγίξουν τα 8 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια και δυτικά θα φτάσει τους 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς, και τοπικά στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17°C, με δυτικούς ανέμους 3–5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13°C και τοπικά 14°C, με βορειοδυτικούς ανέμους 2–4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 14/2

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, από τις προμεσημβρινές ώρες στα δυτικά – κυρίως σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Μακεδονία– θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στις περιοχές αυτές θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά, επηρεάζοντας και το νότιο Ιόνιο καθώς και τη δυτική Στερεά.

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένεται αρχικά μερική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το απόγευμα. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις και βροχές τις πρωινές ώρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ, γρήγορα όμως στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στο Αιγαίο θα στραφούν σε νότιους 6 με 7 μποφόρ και τη νύχτα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, διατηρούμενη σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 15/2

Την Κυριακή αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με νεφώσεις που παροδικά και κατά τόπους θα αυξηθούν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση προς το βράδυ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα σημειώσει μικρή πτώση.