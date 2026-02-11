Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη) αναμένεται γενικά άστατος καιρός, με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα στο σύνολο της χώρας.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, τόσο στην αρχή της ημέρας όσο και εκ νέου από το απόγευμα και μετά.

Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία – Θράκη τις πρωινές ώρες

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από νωρίς το πρωί, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και τα παράκτια ηπειρωτικά, θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου με τοπικές βροχές.

Έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο και δυτική Ελλάδα

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές, κυρίως το πρωί και εκ νέου από αργά το απόγευμα, και ιδιαίτερα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και ξανά από αργά το απόγευμα.

Καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από το βράδυ.

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες.

Παράλληλα, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί έως τοπικά θυελλώδεις, από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς. Συγκεκριμένα, στα βόρεια και δυτικά θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Αιγαίο τους 17 με 19 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τοπικά και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώβροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί και εκ νέου από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17°C, με ανέμους δυτικούς – νοτιοδυτικούς 3 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με μερική ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν νωρίς το πρωί και εκ νέου τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14°C. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους – νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 13/2 – Επιμονή των βροχών, σταδιακή βελτίωση

Την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος με βροχές και σποραδικές καταιγίδεςστο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Μέχρι τις πρωινές ώρες, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη), στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στη Θράκη.

Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές – βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάσουν τα 8 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στα δυτικά και βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 17 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 14/2 – Εκ νέου βροχές από τα δυτικά

Το Σάββατο, αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται το βράδυ και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ γρήγορα όμως στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στο Αιγαίο θα στραφούν σε νότιους 6 με 7 και τη νύχτα τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.