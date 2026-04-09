Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA, που επιστρέφουν από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, θα παραχωρήσουν σήμερα την πρώτη τους συνέντευξη Τύπου από το διάστημα.

Το πλήρωμα της Artemis II, το οποίο ταξιδεύει με την κάψουλα Orion μετά την εκτόξευσή του από τη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα, έφτασε στη Σελήνη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της πορείας του πέρασε από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, καταγράφοντας ρεκόρ ως οι άνθρωποι που έφθασαν στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τη Γη στην ιστορία.

Οι αστροναύτες της NASA, Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, μαζί με τον Καναδό Jeremy Hansen, αποτελούν την πρώτη ομάδα ενός πολυδισεκατομμυρίου δολαρίων προγράμματος αποστολών στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis. Στόχος είναι η επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης έως το 2028, πριν από την Κίνα και η δημιουργία μακροχρόνιας αμερικανικής παρουσίας με τη βάση που θα αποτελέσει εφαλτήριο για μελλοντικές αποστολές προς τον Άρη.

Επιστημονική δραστηριότητα από τη Γη

Την ίδια ώρα, στη Γη, δεκάδες σεληνιακοί επιστήμονες εργάζονται σε χώρους δίπλα στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA στο Χιούστον. Καταγράφουν δεδομένα και αναλύουν σε πραγματικό χρόνο τις επικοινωνίες του πληρώματος της Artemis II μέσα από την κάψουλα Orion.

Οι εξελίξεις στη σεληνιακή επιστήμη βασίζονταν μέχρι σήμερα κυρίως σε δορυφόρους και παρατηρήσεις από τη Γη. Ωστόσο, η εξάωρη πτήση του πληρώματος κοντά στη Σελήνη παρείχε μοναδικά δεδομένα από ανθρώπινη παρατήρηση, επιτρέποντας άμεσο διάλογο ανάμεσα στις ομάδες εδάφους και τους αστροναύτες σε απόσταση άνω των 400.000 χιλιομέτρων.

Η Σελήνη ως «μάρτυρας» της δημιουργίας του Ηλιακού Συστήματος

Οι επιστήμονες θεωρούν την αποστολή Artemis II κρίσιμο βήμα για την κατανόηση της δημιουργίας του Ηλιακού Συστήματος. Όπως είχε δηλώσει πριν την εκτόξευση η ειδικός της αποστολής Koch, η Σελήνη αποτελεί ένα «witness plate» της γένεσης του συστήματός μας.

Η χαρτογράφηση της σεληνιακής επιφάνειας από το πλήρωμα προσφέρει επίσης πολύτιμα στοιχεία για πιθανούς μελλοντικούς τόπους προσεδάφισης ρομποτικών ρόβερ. Η NASA σχεδιάζει να ξεκινήσει τις πρώτες αποστολές αυτού του είδους μέσα στην επόμενη χρονιά.