Οι απολαβές των αστροναυτών της NASA που συμμετέχουν στην αποστολή Artemis II προκαλούν έντονο ενδιαφέρον, καθώς η νέα αυτή προσπάθεια σηματοδοτεί την επιστροφή στη Σελήνη περισσότερο από πενήντα χρόνια μετά το Apollo 11. Το ερώτημα για το πόσο αμείβονται όσοι ταξιδεύουν ή πρόκειται να ταξιδέψουν στη Σελήνη βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Η αποστολή Artemis II, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη έχει προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι εικόνες από την εκπαίδευση και την καθημερινότητα των αστροναυτών μέσα στην κάψουλα Orion κάνουν τον γύρο του κόσμου, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για τη νέα «διαστημική κούρσα».

Το πλήρωμα αποτελείται από τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen, οι οποίοι υποβάλλονται σε απαιτητικές δοκιμές σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματικές επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της αποστολής αξιολογούνται κρίσιμα συστήματα, όπως η υποστήριξη ζωής, η αντοχή στην ακτινοβολία και η αυτόνομη πλοήγηση στο βαθύ διάστημα.

Οι μισθοί των αστροναυτών της NASA

Παρά τη σημασία και τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας της αποστολής, οι αστροναύτες δεν λαμβάνουν υπέρογκες αμοιβές. Θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και αμείβονται βάσει του ομοσπονδιακού μισθολογίου των ΗΠΑ. Οι αστροναύτες της NASA εντάσσονται στις βαθμίδες GS-13 έως GS-14, με ετήσιες αποδοχές που κυμαίνονται περίπου από 90.000 έως 150.000 ευρώ.

Εντυπωσιακό είναι ότι δεν προβλέπονται μπόνους για την επικινδυνότητα της αποστολής ούτε επιπλέον αμοιβές για υπερωρίες ή για το ίδιο το ταξίδι στο διάστημα. Το πλαίσιο παραμένει αυστηρά καθορισμένο από τις ομοσπονδιακές διατάξεις.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Jeremy Hansen, ο οποίος προέρχεται από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία και όχι από τη NASA. Ο μισθός του καθορίζεται από το καναδικό δημόσιο σύστημα και κυμαίνεται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, περίπου από 97.000 έως 190.000 δολάρια ετησίως, ανάλογα με την εμπειρία και τη θέση.

Από οικονομικής άποψης, οι απολαβές αυτές μπορεί να θεωρηθούν χαμηλές, δεδομένων των εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων και των κινδύνων που συνεπάγεται μια διαστημική αποστολή. Ωστόσο, η NASA λειτουργεί ως ομοσπονδιακή υπηρεσία με ενιαία μισθολογική πολιτική, χωρίς εξαιρέσεις για ειδικές αποστολές.

Παρά τους περιορισμούς στις απολαβές, το ενδιαφέρον για το επάγγελμα του αστροναύτη παραμένει τεράστιο. Χιλιάδες υποψήφιοι διεκδικούν κάθε φορά ελάχιστες θέσεις, γνωρίζοντας ότι το βασικό κίνητρο δεν είναι οικονομικό αλλά η συμμετοχή στην εξερεύνηση του διαστήματος και η συμβολή σε ένα εγχείρημα που γράφει ιστορία.