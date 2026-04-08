Ένα βάζο Nutella έγινε το απροσδόκητο «αστέρι» της αποστολής NASA Artemis II τη Δευτέρα, όταν καταγράφηκε να αιωρείται ελεύθερα μέσα στην καμπίνα του διαστημοπλοίου Orion κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που παρακολούθησαν εκατομμύρια θεατές, μόλις τέσσερα λεπτά πριν το πλήρωμα σπάσει το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος από τη Γη στο διάστημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Απριλίου, καθώς οι τέσσερις αστροναύτες πλησίαζαν τη Σελήνη. Το βάζο με την κρέμα φουντουκιού και σοκολάτας αιωρήθηκε με την ετικέτα στραμμένη προς την κάμερα, περιστρεφόμενο αργά, σε μια σκηνή που οι θεατές χαρακτήρισαν «την καλύτερη δωρεάν διαφήμιση στην ιστορία».

Ρεκόρ απόστασης με… Nutella συνοδηγό

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II — οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, μαζί με τον αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Jeremy Hansen — ξεπέρασαν το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 του 1970, που είχε φτάσει τις 248.655 μίλια από τη Γη, στις 12:56 μ.μ. (CDT) τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη NASA.

Το διαστημόπλοιο Orion έφτασε τελικά στη μέγιστη απόσταση των 252.756 μιλίων, ξεπερνώντας το παλαιό ρεκόρ κατά περισσότερο από 4.000 μίλια. Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της NASA σε βαθύ διάστημα μετά την εποχή του Apollo.

Παρά το ιστορικό επίτευγμα, η αυθόρμητη εμφάνιση της Nutella ήταν εκείνη που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα, με τους χρήστες να εντυπωσιάζονται από τη σχεδόν κινηματογραφική του αισθητική. Όπως σχολίασε το Fox News, «σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, το βάζο αιωρήθηκε, στράφηκε και σχεδόν πόζαρε μπροστά στην κάμερα με τέλεια εστιασμένη την ετικέτα».

Η NASA διαψεύδει κάθε εμπορική συνεργασία

Η NASA έσπευσε να διαψεύσει ότι πρόκειται για προϊόν χορηγίας. Η εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Bethany Stevens, δήλωσε στο Futurism ότι «η NASA δεν επιλέγει τα γεύματα του πληρώματος σε συνεργασία με εμπορικά brands», προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται για τοποθέτηση προϊόντος».

Όπως επιβεβαίωσαν οι αρμόδιοι, η Nutella αποτελούσε απλώς μέρος του εγκεκριμένου διατροφικού προγράμματος του πληρώματος, μαζί με φαγητά όπως μακαρόνια με τυρί, καπνιστό μοσχαρίσιο μπριζόλακι και ομελέτα.

Το Διαστημικό Κέντρο Kennedy συμμετείχε με χιούμορ στη διαδικτυακή συζήτηση, γράφοντας στην πλατφόρμα X: «Απολαμβάνουμε γλυκές λιχουδιές, ενώ το πλήρωμα του Artemis τραβάει γλυκές φωτογραφίες της Σελήνης!».

Η Ferrero αξιοποιεί τη στιγμή

Η εταιρεία Ferrero, μητρική της Nutella, εκμεταλλεύτηκε άμεσα τη δημοσιότητα. Ανέβασε το βίντεο στα κοινωνικά της δίκτυα με το μήνυμα: «Τιμή μας που ταξιδέψαμε πιο μακριά από οποιοδήποτε άλειμμα στην ιστορία. Ανεβάζουμε τα χαμόγελα σε νέα ύψη».

Σύμφωνα με το Fox News, η ανάρτηση συγκέντρωσε σχεδόν 200.000 προβολές μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Το πλήρωμα συνεχίζει το ταξίδι επιστροφής του. Το Orion αναμένεται να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, την Παρασκευή 10 Απριλίου — εννέα ημέρες μετά την εκτόξευσή του από το Διαστημικό Κέντρο Kennedy την 1η Απριλίου.