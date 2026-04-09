Μια αξέχαστη στιγμή έζησε ο Σάσα Βεζένκοβ στην πατρίδα του, καθώς τιμήθηκε από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ιλίεβ, πριν από την αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του Βούλγαρου διεθνή παίκτη που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Βουλγαρία, και η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να τον βραβεύσει για την προσφορά του στον αθλητισμό. Η βράβευση αυτή πραγματοποιήθηκε μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους, που τον αποθέωσαν για την εξέχουσα πορεία του.

