Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.
Ο Υπουργός Αθλητισμού της Βουλγαρίας θα βραβεύσει τον Σάσα Βεζένκοφ πριν το τζάμπολ
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 19:30 στη Σόφια, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα. Ο Βούλγαρος φόργουορντ, βασικός υποψήφιος για τον τίτλο του MVP της regular season της Euroleague, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο στην πατρίδα του με τη φανέλα των […]
Ο Πασκουάλ για το μέλλον του στη Μπαρτσελόνα: «Ή κερδίζουμε ή φεύγω»
Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται υπό πίεση, ειδικά μετά την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στο «Palau Blaugrana», όπου οι Καταλανοί γνώρισαν πανωλεθρία με διαφορά που ξεπέρασε τους 30 πόντους. Η ήττα αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ αντιμετωπίζει σημαντικές και πολυάριθμες απουσίες. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στον προπονητή της […]
Sold out… για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Σόφια – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4, 19:30, NovaSports 4) στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague και όλα δείχνουν πως το γήπεδο θα είναι γεμάτο από φιλάθλους που θα στηρίξουν τους πρωταθλητές Ελλάδας και τον Σάσα Βεζένκοβ. Αρχικά, την Τετάρτη (8/4) είχε γίνει γνωστό πως είχαν […]
Ο περιζήτητος κύριος Αντετοκούνμπο: Το… μισό NBA ήθελε να τον αποκτήσει με ανταλλαγή τον Φεβρουάριο
Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα για πιθανή ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως απέρριψαν αρκετές προτάσεις που δέχθηκαν πριν από την προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel, ο Έλληνας σταρ μίλησε για το τι θα επηρεάσει τις αποφάσεις του σχετικά με το […]
Ολυμπιακός: Εκτός ο Νιλικίνα με Χάποελ Τελ Αβίβ
Με μία ακόμη σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (19:30, NovaSports 4), καθώς ο Φρανκ Νιλικίνα τέθηκε εκτός λόγω γαστρεντερίτιδας, μεγαλώνοντας τη λίστα των προβλημάτων για τους «ερυθρόλευκους». Ο Γάλλος γκαρντ δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (9/4), αφού ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και δεν βρίσκεται […]