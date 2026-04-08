Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4, 19:30 ΝovaSports 4) στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να διεξαχθεί σε γεμάτο γήπεδο. Η 8888 Arena θα είναι κατάμεστη, καθώς έχουν ήδη πουληθεί περισσότερα από 11.000 εισιτήρια.

Το κλειστό της βουλγαρικής πρωτεύουσας αναμένεται να φιλοξενήσει τόσο πολλούς φίλους των «ερυθρόλευκων» όσο και αρκετούς ντόπιους φιλάθλους, οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τον Σάσα Βεζένκοβ. Η 8888 Arena έχει χωρητικότητα λίγο πάνω από 12.000 θεατές, γεγονός που σημαίνει ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης στη Σόφια είχε καταγραφεί σε αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα, όταν στο γήπεδο βρέθηκαν περίπου 8.800 θεατές.