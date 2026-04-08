H KAE Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ο Εβάν Φουρνιέ δεν ταξίδεψε με την αποστολή στη Σόφια για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4, 19:30, NovaSports 4), καθώς αντιμετωπίζει στομαχικές διαταραχές και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έκανε γνωστό πως ο Γάλλος σταρ δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ομάδα στο ταξίδι για τη Βουλγαρία, όπου οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν προσωρινά ως έδρα τη Σόφια.

Από την αποστολή απουσιάζει επίσης ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ εκτός βρίσκονται και οι τραυματίες Μόντε Μόρις, που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στη μέση, καθώς και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος αντιμετωπίζει θλάση.