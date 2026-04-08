Η απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς προκάλεσε έντονη συγκίνηση στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Σέρβου προπονητή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.
Ένας αληθινός δάσκαλος του παιχνιδιού και ένας προπονητής που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το πάθος, η γνώση και η αφοσίωσή του ενέπνευσαν γενιές παικτών και φιλάθλων.
Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.
Αναπαύσου εν ειρήνη, κόουτς».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.