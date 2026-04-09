Με μία ακόμη σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (19:30, NovaSports 4), καθώς ο Φρανκ Νιλικίνα τέθηκε εκτός λόγω γαστρεντερίτιδας, μεγαλώνοντας τη λίστα των προβλημάτων για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Γάλλος γκαρντ δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (9/4), αφού ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και δεν βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η απουσία του προστίθεται σε εκείνες των Εβάν Φουρνιέ (στομαχικές διαταραχές), Μόντε Μόρις (μυϊκός σπασμός) και Ταϊρίκ Τζόουνς (θλάση), γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο των Πειραιωτών.