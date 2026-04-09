Με μία ακόμη σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (19:30, NovaSports 4), καθώς ο Φρανκ Νιλικίνα τέθηκε εκτός λόγω γαστρεντερίτιδας, μεγαλώνοντας τη λίστα των προβλημάτων για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Γάλλος γκαρντ δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (9/4), αφού ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και δεν βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η απουσία του προστίθεται σε εκείνες των Εβάν Φουρνιέ (στομαχικές διαταραχές), Μόντε Μόρις (μυϊκός σπασμός) και Ταϊρίκ Τζόουνς (θλάση), γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο των Πειραιωτών.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα