Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος χαρακτηρίστηκε πλέον ως απειλούμενο είδος, καθώς η κλιματική αλλαγή ωθεί το εμβληματικό πτηνό της Ανταρκτικής ένα βήμα πιο κοντά στην εξαφάνιση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Η αλλαγή καθεστώτος από την κατηγορία «σχεδόν απειλούμενο» υπογραμμίζει τον υπαρξιακό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα είδη που εξαρτώνται από τον πάγο, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη μεταμορφώνει ριζικά τη ζωή στην παγωμένη ήπειρο.

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι βασίζονται στον θαλάσσιο πάγο για να ζουν, να κυνηγούν και να αναπαράγονται. Η πρόωρη διάλυση και απώλεια αυτών των παγωμένων πλατφορμών έχει, σύμφωνα με επιστημονικές παρατηρήσεις, προκαλέσει δραματική μείωση του πληθυσμού τους.

Η IUCN — ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων, κυβερνήσεων και οργανώσεων προστασίας της φύσης — ανέφερε ότι οι αλλαγές στον θαλάσσιο πάγο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να μειώσουν τον πληθυσμό των αυτοκρατορικών πιγκουίνων κατά το ήμισυ έως τη δεκαετία του 2080.

Όπως δήλωσε ο Philip Trathan, μέλος της ομάδας ειδικών της IUCN που εργάστηκε στην αξιολόγηση για την Κόκκινη Λίστα, οι ειδικοί «κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους».

Η Κόκκινη Λίστα των Απειλούμενων Ειδών, που διατηρεί η IUCN, αποτελεί τη σημαντικότερη και πληρέστερη παγκόσμια βάση δεδομένων για την κατάσταση εξαφάνισης φυτών, ζώων και μυκήτων.

Υπάρχουν έξι κατηγορίες, από το «ελάχιστης ανησυχίας» έως το «εξαφανισμένο». Τα είδη που κατατάσσονται ως «κινδυνεύοντα» βρίσκονται δύο στάδια πριν από την κατηγορία «εξαφανισμένο στη φύση», η οποία αφορά είδη που επιβιώνουν μόνο σε αιχμαλωσία.

Στην ίδια κατηγορία εντάχθηκε και η ανταρκτική φώκια γούνας, η οποία είχε κυνηγηθεί σχεδόν μέχρι την εξαφάνιση για το πολύτιμο τρίχωμά της. Ο πληθυσμός της έχει μειωθεί πάνω από 50% από το 1999.

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα της Ανταρκτικής

«Η συνεχιζόμενη μείωση οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών και η συρρίκνωση του θαλάσσιου πάγου ωθούν το κριλ σε μεγαλύτερα βάθη αναζητώντας ψυχρότερα νερά, μειώνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα τροφής για τις φώκιες», ανέφερε η IUCN.

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι, οι μεγαλύτεροι και βαρύτεροι του είδους τους, με χαρακτηριστικό χρυσό-πορτοκαλί χρώμα στον λαιμό και το στήθος, αποτελούν σύμβολο της προσπάθειας για επιβίωση στις ακραίες συνθήκες της Ανταρκτικής.