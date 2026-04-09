Το Κολοσσαίο στη Ρώμη αποκτά νέα πνοή χάρη σε ένα φιλόδοξο έργο αποκατάστασης που έφερε στο φως τμήματα της αρχικής του δομής, θαμμένα επί αιώνες. Οι επισκέπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να περπατήσουν στα ίχνη της ιστορίας και να δουν το μνημείο όπως δεν το είχαν ξαναδεί.

Το πιο εμβληματικό μνημείο της Ιταλίας απέκτησε μια εντυπωσιακή νέα όψη. Η αποκατάσταση αποκάλυψε σημεία της αρχικής περιμέτρου του αμφιθεάτρου, ενώ τοποθετήθηκαν νέοι λίθοι από τραβερτίνη έξω από την αρένα, υποδεικνύοντας τις θέσεις όπου κάποτε υψώνονταν οι μεγαλειώδεις είσοδοι.

Το έργο αποκαθιστά τον εξωτερικό δακτύλιο του μνημείου και αναδεικνύει λεπτομέρειες που είχαν μείνει θαμμένες, όπως τους αριθμούς στις εισόδους που καθοδηγούσαν τους θεατές στις θέσεις τους. Στην αρχαιότητα, κάθε αψίδα –εκτός από εκείνες στους κύριους άξονες– έφερε έναν αριθμό χαραγμένο πάνω από το τόξο, κάτω από το πρώτο γείσο της πρόσοψης, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος των θεατών.

Ο αρχιτέκτονας του έργου, Stefano Boeri, ανέφερε πως στόχος ήταν να προσφέρει στους επισκέπτες μια πραγματική αίσθηση των διαστάσεων του μνημείου. Όπως τόνισε: «Ανακατασκευάσαμε το πραγματικό περίγραμμα, το δάπεδο του Κολοσσαίου, και ταυτόχρονα αποκαλύψαμε τις διαστάσεις όλων των αψίδων που ήταν καλυμμένες με χώμα για αιώνες».

Αποκατάσταση και σύγχρονη λειτουργικότητα

Η αποκατάσταση των αρχικών επιπέδων του μνημείου επέτρεψε την ανάγνωση της γεωμετρικής του βάσης, ενώ έδωσε την ευκαιρία να επανεξεταστεί και το σύστημα αποστράγγισης των υδάτων.

Το αποτέλεσμα είναι ένας δημόσιος χώρος πλήρως οργανωμένος, με βελτιωμένη πρόσβαση για όλους και με το σύστημα διαχείρισης των ομβρίων υδάτων ενσωματωμένο στον σχεδιασμό του λιθόστρωτου.

Η εμπειρία των επισκεπτών

Με το παρελθόν του πιο ορατό από ποτέ, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να αποκτήσουν πιο καθαρή εικόνα της ζωής στην αρχαία Ρώμη. Η αρχαιολόγος Alfonsina Russo, εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου πολιτιστικής κληρονομιάς, εξήγησε: «Θέλαμε να αποκαταστήσουμε κάποια από τα τμήματα των διαδρόμων εισόδου για το κοινό. Τα δύο χαμένα τμήματα κατέρρευσαν ήδη από τον 6ο αιώνα μ.Χ., κυρίως λόγω της αστάθειας του εδάφους στην περιοχή».

Το Κολοσσαίο παραμένει το πιο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Ιταλίας, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο και συνεχίζοντας να αποτελεί σύμβολο της διαχρονικής δύναμης της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής.

Πηγή: euronews.com