Το Δημαρχείο εξέδωσε φωτογραφίες του προσωπικού καθαριότητας που μάζευε σωρούς από πλαστικά μπουκάλια νερού, κουτάκια ποτών και άλλα υπολείμματα με φόντο ένα φωτισμένο Κολοσσαίο.

Second reference to the Colosseum recently. The first was @elonmusk musing over a hypothetical venue for his debate with Zuck (that didn’t happen). Things that make you go 🤨 Rats often appear in articles where there are tunnels. What is underneath the Colosseum? We also usually… pic.twitter.com/cJCFIM4rGz

— Caroline Coram (@CarolineCoramUK) August 28, 2023