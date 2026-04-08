Με δύο παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Champions League.
Στη Μαδρίτη η Μπάγερν πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ με 2-1 και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι Βαυαροί ήταν εξαιρετικοί στο πρώτο κομμάτι του αγώνα και προηγήθηκαν 2-0 με τους Ντίας (41’) και Κέιν (46’), ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 74’ με τον Εμπαπέ. Στις 15/4 στο Μόναχο η ρεβάνς.
Διπλό και για την Άρσεναλ στη Λισαβόνα, με τους Κανονιέρηδες να επικρατούν της Σπόρτινγκ με 1-0. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Χάβερτς στο 90+1′, ενώ στο 63′ είχε ακυρωθεί γκολ του Ζουμπιμέντι για οφσάιντ. Στις 15/4 στο Λονδίνο ο επαναληπτικός.
Την Τετάρτη (8/4) είναι προγραμματισμένα τα άλλα δύο παιχνίδια των προημιτελικών, με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00) στο Καμπ Νου, ενώ την ίδια ώρα η Παρί Σεν Ζερμέν θα φιλοξενήσει την Λίβερπουλ στο Παρκ ντε Πρενς.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών
Πρώτος Αγώνας – 7 Απριλίου
Ρεάλ – Μπάγερν 1-2
Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1
Πρώτος Αγώνας – 8 Απριλίου
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
22:00 Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο
Ρεβάνς – 14 Απριλίου
22:00 Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα
22:00 Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Ρεβάνς – 15 Απριλίου
22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ
22:00 Μπάγερν – Ρεάλ
