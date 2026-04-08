Πλούσιο είναι το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα με δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και πόλο. Τα βλέμματα στρέφονται κυρίως στις αναμετρήσεις του UEFA Champions League, όπου ξεχωρίζουν τα μεγάλα παιχνίδια ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λίβερπουλ, αλλά και της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει και στο πόλο, όπου η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Εθνική Ολλανδίας, σε ένα σημαντικό παιχνίδι που μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Παράλληλα, συνεχίζεται η δράση στη Stoiximan Super League με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, ενώ πλούσιο είναι το πρόγραμμα και στο μπάσκετ με αγώνες για τη EuroLeague, το EuroCup Basketball και το FIBA Europe Cup. Στο πρόγραμμα υπάρχει ακόμη τένις από το ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο και χάντμπολ από το EHF Euro 2026.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ποδόσφαιρο

16:00 – ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός – COSMOTE Sport 1

17:00 – Πανσερραϊκός – Αστέρας Aktor – NOVASPORTS 2

19:00 – Ατρόμητος – Κηφισιά – Novasports Prime

19:45 – Μπράγκα – Μπέτις – COSMOTE Sport 2

21:00 – Αλ Χιλάλ – Αλ Κολόοντ – COSMOTE Sport 8

22:00 – Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ – COSMOTE Sport 3

22:00 – Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης – COSMOTE Sport 2

22:00 – Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης – MEGA

Μπάσκετ

20:00 – Γαλατάσαραϊ – Τενερίφη – COSMOTE Sport 4

20:30 – Αναντολού Εφές – Παρτίζαν – NOVASPORTS 5

20:30 – Μονακό – Βιλερμπάν – NOVASPORTS 4

20:30 – Μπουργκ – Άνκαρα – NOVASPORTS 6

21:30 – Μούρθια – ΠΑΟΚ – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πόλο

17:00 – Ολλανδία – Ελλάδα – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Χάντμπολ

15:45 – Ισπανία – Ελλάδα (EHF Euro 2026) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Τένις

12:00 – ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο (Κυρίως Ταμπλό) – COSMOTE Sport 6

Βόλεϊ

20:00 – Γαλατάσαραϊ – Κιέρι – COSMOTE Sport 7

Ποδόσφαιρο (Αναπτυξιακό)

15:00 – Vikos Cola Elite Neon Cup – Novasports Start