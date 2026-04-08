Ακόμα δύο παιχνίδια απομένουν για να ολοκληρωθεί η 36η αγωνιστική της Euroleague.

Η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Παρτιζάν. Οι «Τούρκοι» θέλουν να δώσουν τέλος σε ένα αρνητικό σερί τεσσάρων παιχνιδιών χωρίς νίκη, ενώ οι «Σέρβοι» μετά τη νίκη τους στο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα, θέλουν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις.

Το δεύτερο παιχνίδι είναι το γαλλικό ντέρμπι Μονακό – Βιλερμπάν, με τους «Μονεγάσκους» να θέλουν να εδραιωθούν στην 10αδα, ενώ για την φιλοξενούμενη ομάδα ποτέ δεν είναι αδιάφορο ένα τέτοιο παιχνίδι. Παρόλο, που βρίσκονται στην 20η θέση.

Εφές – Παρτιζάν ( 20:30, Novasports 5)

Μονακό – Βιλερμπάν ( 20:30, Novasports 4)