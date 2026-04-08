Πλούσιο θέαμα και έντονο ενδιαφέρον επιφύλασσε η έναρξη της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, με το ελληνικό στοιχείο να ξεχωρίζει χάρη στις εμφανίσεις των δύο «αιωνίων».

Ο Ολυμπιακός εντυπωσίασε, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 24-12. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 21-15. Έτσι, οι Πειραιώτες βρίσκονται στην πρώτη θέση, ενώ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στην 6η.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Φενερμπαχτσέ με 95-80, ενώ η Ντουμπάι πέρασε από το Κάουνας, νικώντας τη Ζαλγκίρις με 77-65.

Παράλληλα, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Παρί με 94-81, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε της Βίρτους Μπολόνια με 85-80, η Βαλένθια ξεπέρασε το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο με 102-96, ενώ η Μπασκόνια λύγισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 101-98.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα 36ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 65-77

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98

Μονακό – Βιλερμπάν 8/4 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 8/4 στις 20:30

Η βαθμολογία: