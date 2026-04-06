Ο Τσάβι Πασκουάλ μίλησε στα ισπανικά ΜΜΕ ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τον Παναθηναϊκό για την 36η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με έντονη βαθμολογική σημασία στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε πως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει ανεβάσει αισθητά την απόδοσή της και συγκαταλέγεται πλέον στις πιο δυνατές παρουσίες της διοργάνωσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι η έδρα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε μια τόσο ισορροπημένη αναμέτρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πασκουάλ έχει συνδεθεί στο παρελθόν με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο είχε καθοδηγήσει από το 2016 έως το 2018, γεγονός που προσδίδει επιπλέον συναισθηματικό βάρος στη συγκεκριμένη μονομαχία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Είναι ένας σύλλογος με τον οποίο έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις.

Είναι ξεκάθαρα σε ανοδική πορεία. Με την έλευση του Κέντρικ Ναν και την παρουσία του Ματίας Λεσόρ έχουν φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί επιθετικά για να τους αντιμετωπίσουμε.