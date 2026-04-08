Η 36η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με σημαντική νίκη του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Παρί, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ έδωσε στον Ολυμπιακό προειδοποιητικό σημάδι. Ενόψει του μεταξύ τους παιχνιδιού. Επίσης, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-88 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Παναθηναϊκός «άλωσε» την Ισπανία απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-79.

Ο Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81: «Άνετη» νίκη, κλειδώνοντας τετράδα

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ερυθρός Αστέρας ανέβασε το ρεκόρ του σε 20-16 και παρέμεινε στην πρώτη δεκάδα, ενισχύοντας τις πιθανότητες για συμμετοχή στα play-in, ενώ η Παρί έμεινε στην 16η θέση με 14-22.

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ ήταν ο κορυφαίος των γηπεδούχων με 16 πόντους και 13 ασίστ, με σπουδαία συμπαράσταση από τους Μονέκε και Ντόμπριτς, που σημείωσαν 19 και 17 πόντους αντίστοιχα. Από πλευράς Παρί, ο Ναντίρ Χιφί προσπάθησε μόνος του, σημειώνοντας 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80: Νίκη εξάδας και μήνυμα ενόψει Ολυμπιακού

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε τη θέση της στην πρώτη εξάδα της EuroLeague, επικρατώντας με άνεση της Φενέρμπαχτσε και ανεβάζοντας το ρεκόρ της σε 22-13, ενώ οι Τούρκοι έπεσαν στο 23-13.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νταν Οτούρου με 23 πόντους και 9/11 σουτ, με τον Ελάιζα Μπράιαντ να προσθέτει 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Βάσα Μίτσιτς είχε 19 πόντους και 4 ασίστ. Για τη Φενέρ, ο Ουέιντ Μπόλντουιν σημείωσε 22 πόντους και 6 ασίστ, με τους Χολ και Μπιμπέροβιτς να προσθέτουν από 11 πόντους έκαστος.

Ζαλγκίρις – Ντουμπάι 65-77: Βήμα δεκάδας από την ομάδα του Γκόλεματς

Η Dubai BC έδειξε χαρακτήρα στο Κάουνας, επικρατώντας της Ζαλγκίρις με 77-65 στην 36η αγωνιστική της EuroLeague, παρά το γεγονός ότι στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου βρέθηκε πίσω με 56-41.

Η νίκη ανέβασε τη Dubai BC στο 19-17, διατηρώντας τις ελπίδες της για την πρώτη δεκάδα, ενώ η Ζαλγκίρις έμεινε στο 21-15. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Αλέκσα Αβράμοβιτς με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Μπρούνο Καμπόκλο σημείωσε 13 πόντους, εκ των οποίων 11 στην τέταρτη περίοδο. Από τη Ζαλγκίρις ξεχώρισαν ο Μόουζες Ράιτ με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους με 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Βαλένθια – Μιλάνο 102-96: Νίκη για τους «Ισπανούς» πριν τον Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, καθώς στο τρίτο δεκάλεπτο κυνηγούσε στο σκορ και στο χειρότερο σημείο βρέθηκε πίσω με οκτώ πόντους.

Ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Ισπανοί του Πέδρο Μαρτίνεθ αντέδρασαν δυναμικά, γύρισαν το παιχνίδι και πανηγύρισαν τη νίκη με 102-96. Το αποτέλεσμα αυτό εξασφάλισε τη συμμετοχή της Βαλένθια στα playoffs, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, δύο μέρες πριν την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Roig Arena.

Κορυφαίος στο… θρίλερ της Roig Arena, ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος είχε 25 πόντους, ενώ 18 σημείωσε ο Μπαντιό. Στους 16 ακολούθησε ο Τέιλορ!

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν 80-85: Την «βύθισε» και άλλο στον βαθμολογικό πίνακα

Η Μπάγερν Μονάχου δυσκολεύτηκε απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, αλλά τελικά πήρε τη νίκη με 85-80. Η νίκη αυτή ανέβασε το ρεκόρ των Βαυαρών σε 16-21, ενώ η Βίρτους «έπεσε» στο 13-24, μετρώντας οκτώ διαδοχικές ήττες.

Οι νικητές στηρίχθηκαν στην εξαιρετική εμφάνιση του Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ, που τελείωσε με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ σημαντική βοήθεια έδωσαν ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ (12 πόντοι) και ο Αντρέας Ομπστ με 11 πόντους και 9 ασίστ. Από πλευράς Μπολόνια, πρωταγωνίστησε ο Ματ Μόργκαν με 28 πόντους, ακολουθούμενος από τους Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ (13 π.) και Αλιού Ντιαρά (10 π., 7 ριμπ.).

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 10 – 98: Ήττα-αποκλεισμός για τη Μακάμπι από τη Μπασκόνια

Η Μπασκόνια επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 101-98 στη «Fernando Buesa Arena», βάζοντας τέλος στις ελπίδες των Ισραηλινών για πρόκριση στα playoffs της EuroLeague.

Παρά το έντονο βαθμολογικό κίνητρο της Μακάμπι, η Μπασκόνια παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματική και πήρε τη νίκη, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους σε οριστικό αποκλεισμό, καθώς έπεσαν στο 18-17. Οι Βάσκοι, αν και χωρίς στόχο, βελτίωσαν την εικόνα τους, παραμένοντας χαμηλά στη βαθμολογία με 12-24.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό με 19 πόντους, με τον Τρεντ Φόρεστ να προσθέτει 18 και τον Νοουέλ 12. Από τη Μακάμπι, ξεχώρισε ο Τρε Κλαρκ με 24 πόντους και 9 ασίστ, ενώ οι Λόνι Γουόκερ και Σόρκιν σημείωσαν 23 και 22 πόντους αντίστοιχα.