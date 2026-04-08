Διευκρινίσεις για την αλλαγή στο σύστημα παραπομπών σε ειδικό γιατρό, μετά την ψήφιση σχετικής τροπολογίας, παρέχει το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με το αρχικό πλαίσιο, η παραπομπή σε άλλους ιατρούς πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από τον προσωπικό ιατρό στον οποίο ο πολίτης ήταν εγγεγραμμένος.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι, σε περιπτώσεις αντικειμενικής δυσκολίας εξεύρεσης προσωπικού ιατρού, ο πολίτης μπορεί να απευθύνεται σε ιατρό ειδικότητας γενικής ή οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, προκειμένου να εκδίδεται η αρχική παραπομπή στο σύστημα. Ο πολίτης δεν θα επιβαρύνεται οικονομικά για επισκέψεις σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον διαθέτει παραπεμπτικό από τον προσωπικό ιατρό του ή οποιονδήποτε γενικό ιατρό, παθολόγο ή υπόχρεο προσωπικό ιατρό (πρώην αγροτικό ιατρό).

Στόχος της τροπολογίας είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να αποτελέσει το βασικό σημείο εξυπηρέτησης και την κύρια πύλη εισόδου των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση της οργάνωσης και στην αύξηση της διαθεσιμότητας ραντεβού με ειδικούς ιατρούς, τα οποία θα δεσμεύονται ηλεκτρονικά βάσει του ιατρικού παραπεμπτικού.

Με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος παραπομπών, αλλάζει και η διαδικασία ηλεκτρονικής δέσμευσης ραντεβού. Πλέον, για τον προγραμματισμό επίσκεψης θα απαιτείται η ύπαρξη παραπεμπτικού από γιατρό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι πολίτες με χρόνια νοσήματα θα μπορούν να προγραμματίζουν όλα τα απαραίτητα ραντεβού για διάστημα ενός έτους, με την έκδοση μόνο ενός παραπεμπτικού.

«Για τους πολίτες που δεν διαθέτουν προσωπικό ιατρό, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Τ.ΟΜ.Υ., Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ιατρικού παραπεμπτικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση», αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι με την τροποποίηση της διάταξης επιλύονται πρακτικά και λειτουργικά εμπόδια που είχαν προκύψει κατά την εφαρμογή του συστήματος. «Η ρύθμιση αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος υγείας, όπως η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού ιατρού, οι προσωρινές απουσίες λόγω αδειών ή ασθενειών, καθώς και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες σε δυσπρόσιτες περιοχές», σημειώνει το υπουργείο.

Καταλήγοντας, τονίζεται ότι με τις αλλαγές αυτές διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ιατρούς και δομές του δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς και σε παρόχους συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ακόμη και όταν δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτησή τους από τον προσωπικό ιατρό στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.