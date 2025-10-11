Το Υπουργείο Υγείας ξεκινά καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων. Με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ξεκίνησε την ομαδική αποστολή ενημερωτικών email σε όλους τους πολίτες μέσω της ΗΔΙΚΑ.

Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων» εορτάζεται σήμερα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και στην Ελλάδα με κεντρικό μήνυμα «Δωρεά Οργάνων. Περισσότερη Ζωή».

Το email περιέχει σύνδεσμο (link) όπου, με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν για να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Συμπαγών Οργάνων. Πρόκειται για τη μαζικότερη ενέργεια ενημέρωσης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα για τη Δωρεά Οργάνων.

Επισημαίνεται ότι το 2024 οι δωρεές οργάνων ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, φτάνοντας τις 236. Σημειώθηκε ρεκόρ σε μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντες δότες, ρεκόρ δωρεών νεφρού και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων νεφρού από ζώντα δότη.

Ενώ, φέτος, αναμένεται νέο ρεκόρ αφού ήδη 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς (έναντι 238 το 2024).

Περισσότεροι από 7.000 συμπολίτες έχουν αποδεχθεί να γίνουν δότες, έναντι περίπου 2.000 ετησίως τα παλαιότερα χρόνια. Λίγα δευτερόλεπτα για να στείλουμε το απαντητικό email, μπορούν να σώσουν τη ζωή ενός συνανθρώπου μας.

Παρακολουθήστε το βίντεο του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους για τη Δωρεά Οργάνων