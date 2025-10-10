Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου στις Μοίρες Ηρακλείου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως αναφέρει το kriti360.gr, στο ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα οδηγούσε έγκυος γυναίκα, η οποία και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεδομένου ότι η εγκυμοσύνη της βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο εφημερεύει.

H γυναίκα δεν κινδυνεύει, ενώ δεν υπάρχουν επί του παρόντος αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς άλλων εμπλεκομένων. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.