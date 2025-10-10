Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε χθες Πέμπτη (9/10) περίπου στις 20:30 στην παραλιακή περιοχή του Τυρού στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με το leonidio.gr, άγνωστος μέχρι στιγμής οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και τραυμάτισε το τρίχρονο παιδί, εγκαταλείποντάς το αβοήθητο στο σημείο. Το παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου, στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και σύμφωνα με το kalimera-arkadia.gr, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας για πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το leonidio.gr, το παιδί είναι κάτοικος Ελβετίας και βρισκόταν στον Τυρό μαζί με την οικογένειά του για διακοπές. Ο δράστης του τροχαίου δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, ενώ η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κυνουρίας.