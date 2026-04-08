Στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης, που θα περιορίζει τη χρήση των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, προχωρά η κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου του ψηφιακού εθισμού στις μικρές ηλικίες.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ανάρτηση με την οποία θα ανακοινώσει την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Εν συνεχεία, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο πλαίσιο θα περιορίζει την πρόσβαση μαθητών έως και την τρίτη Γυμνασίου σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η ρύθμιση θα αφορά υπηρεσίες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ψυχικής υγείας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

Κεντρικό ζήτημα για την εφαρμογή της ρύθμισης αποτελεί η ταυτοποίηση της πραγματικής ηλικίας των χρηστών. Οι πλατφόρμες, οι οποίες έχουν έδρα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να προσαρμόσουν τα εργαλεία τους προκειμένου να συμμορφωθούν με το νέο πλαίσιο.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων εφαρμογών γονικού ελέγχου, όπως το Kids Wallet, ως πρόσθετου μηχανισμού επιβεβαίωσης ηλικίας. Η προετοιμασία της ρύθμισης πραγματοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ συμμετέχουν και άλλοι αρμόδιοι φορείς, με έμφαση στην ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Διεθνής διάσταση και κοινωνική αποδοχή

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια διεθνή συζήτηση σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα και την ψυχολογία των παιδιών. Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή συγκεντρώνει ευρεία κοινωνική αποδοχή.

Το θέμα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή το προσεχές διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ορίζει σαφείς κανόνες για την ψηφιακή παρουσία των ανηλίκων.