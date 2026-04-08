Δεν θα ήθελε να επιστρέψει στη θεατρική σκηνή ο Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος τον περασμένο Ιανουάριο γιόρτασε τα 100 του χρόνια. Ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε πως φοβάται ότι η συγκίνηση μιας τέτοιας εμπειρίας θα μπορούσε να το κάνει κακό.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό HELLO! τόνισε σχετικά με το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο θέατρο « «Όχι, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω. Θα συγκινηθώ πάρα πολύ και ίσως αυτό μου κάνει κακό. Γιατί εγώ δεν έπαιζα εντός εισαγωγικών, δεν υποκρινόμουν. Ζούσα την κατάσταση. Το μυστικό της τέχνης, της οιασδήποτε τέχνης, είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια. Η αλήθεια σώζει», είπε χαρακτηριστικά.

«Η ζωή μου ήταν το θέατρο. Ήταν η αρχή, η μέση και το τέλος μου! Με το θέατρο κοιμόμουν, με το θέατρο ξυπνούσα. Δηλαδή, με τους ρόλους που κάθε επόμενη ημέρα είχα να παίξω, να εκτελέσω, να βιώσω, είτε στο κινηματογραφικό πανί είτε στη σκηνή», πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Βογιατζής σημείωσε ότι δεν κοιτάζει πίσω στο παρελθόν: «Παίρνω τη ζωή όπως έρχεται. Μου φέρθηκε πολύ όμορφα η ζωή. Έφερα στον κόσμο έναν υπέροχο γιο, είχα μια οικογένεια πολύ σωστή και αληθινή – και, ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό».

Ο ηθοποιός μιλώντας για το μυστικό της μακροζωίας του τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν έπινε, δεν κάπνιζε ενώ όπως είπε αγαπούσε όλους τους ανθρώπους: «Δεν κάπνιζα, δεν έπινα και δεν είχα ένοχη συνείδηση. Αγαπούσα όλους τους ανθρώπους. Δεν μίσησα ποτέ κανέναν. Καμιά φορά και τώρα μου λένε ”αυτός έλεγε για σένα.” και απαντώ ”ας έλεγε”. Δεν με ενδιαφέρει».