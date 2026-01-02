Μια ξεχωριστή ημέρα ξημέρωσε για τον αγαπημένο ηθοποιό Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Ο θρυλικός πρωταγωνιστής του ελληνικού κινηματογράφου γιορτάζει τα 100ά του γενέθλια, σκορπίζοντας συγκίνηση και θαυμασμό στο κοινό που τον αγάπησε μέσα από τις ταινίες του.

Με αφορμή αυτή τη σπουδαία επέτειο, η Φίνος Φιλμ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, τιμώντας τη μακρόχρονη προσφορά του ηθοποιού στην έβδομη τέχνη. Η εταιρεία υπενθύμισε τη διαχρονική του αξία για το ελληνικό σινεμά και την ανεξίτηλη παρουσία του στις πιο αγαπημένες κωμωδίες του παλιού κινηματογράφου.

Η ιστορική εταιρεία παραγωγής τον αποκάλεσε «τον πιο γλυκό κύριο του ελληνικού κινηματογράφου», γράφοντας χαρακτηριστικά: «100 ετών γίνεται σήμερα ο μαγικός Γιάννης Βογιατζής! Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού κινηματογράφου και ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ, κλείνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, και μαζί του γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Αγαπημένε μας κύριε Γιάννη, μέσα από την καρδιά μας, σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη να περισσεύει πάντα στη ζωή σας, για να την σκορπάτε γύρω σας όπως κάνατε πάντα με τόση γενναιοδωρία».

Από το Αιτωλικό στη μεγάλη οθόνη

Ο Γιάννης Βογιατζής γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1926 στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και για ένα διάστημα φοίτησε στην Ανωτάτη Βιομηχανική. Το θεατρικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 1955 στο θέατρο Διονύσια, στο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ο έμπορος της Βενετίας».

Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1957 στην ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο». Πολύ γρήγορα ξεχώρισε μέσα από τον ρόλο του «Μικέ» στην ταινία «Ο Μικές παντρεύεται», ενώ ο ραδιοφωνικός και κινηματογραφικός «Λαλάκης» τον καθιέρωσε στην καρδιά του κοινού.

Μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του συμμετείχε σε 68 ταινίες, κυρίως κωμωδίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι ταινίες «Η γυναίκα μου τρελλάθηκε», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Δεσποινίς διευθυντής», «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα κι ο κοντός» και «Θα σε κάνω βασίλισσα».

Ο ηθοποιός είναι ξάδελφος και συνονόματος του αείμνηστου τραγουδιστή και ηθοποιού Γιάννη Βογιατζή. Έχει αναφέρει πως υπήρξε συμμαθητής με την Ειρήνη Παπά, τον Αλέκο Αλεξανδράκη και την Άννα Συνοδινού, γεγονός που αποτυπώνει τη σπουδαία γενιά καλλιτεχνών με την οποία πορεύτηκε.