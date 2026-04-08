Μία 80χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Πέλοπος, στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αγοράς, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε στο υπνοδωμάτιο της ηλικιωμένης. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν την 80χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο διαμέρισμα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και περιορίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Προανάκριση για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.