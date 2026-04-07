Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλης υπόθεσης τηλεφωνικών απατών, καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία, το παράνομο περιουσιακό όφελος εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στις δύο περιοχές ανέρχεται σε 611.345 ευρώ. Η δράση της οργάνωσης αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 48χρονη αλλοδαπή, η οποία, όπως προέκυψε, συμμετείχε μαζί με άγνωστους συνεργούς της σε απάτες εις βάρος ηλικιωμένων κατοίκων. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος στενού συγγενικού προσώπου των θυμάτων, ζητώντας χρηματικά ποσά είτε για άμεση νοσηλεία είτε για την αποφυγή ποινικής διαδικασίας.

Η έρευνα έδειξε ότι η κατηγορούμενη και οι συνεργοί της είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τη Βουλγαρία. Η δράση τους εκτείνεται χρονικά από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2023, με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων πολιτών.

Ο αρχηγός της οργάνωσης επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα, προσποιούμενος τον ιατρό ή τον αστυνομικό. Με δραματικούς τόνους ενημέρωνε ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ή ήταν υπαίτιο θανατηφόρου ατυχήματος, απαιτώντας χρήματα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας ή για την αποφυγή φυλάκισης.

Μέσα από αυτή τη μεθοδολογία, οι δράστες κατάφερναν να εκμαιεύσουν κρίσιμα στοιχεία, όπως το όνομα και το φύλο του συγγενικού προσώπου, ώστε να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σεναρίου τους.

Για να προσδώσουν αληθοφάνεια, άλλα μέλη της οργάνωσης παρενέβαιναν στη συνομιλία, προσποιούμενα το συγγενικό πρόσωπο και εκλιπαρώντας για βοήθεια. Με αυτόν τον τρόπο ενίσχυαν την ψευδαίσθηση ενός πραγματικού και επείγοντος περιστατικού.

Όταν τα θύματα πείθονταν, συνεργοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της κλήσης αναλάμβαναν την παραλαβή των χρημάτων ή των τιμαλφών, είτε από την είσοδο της οικίας είτε από προκαθορισμένο σημείο.

Μέχρι στιγμής, έχει διακριβωθεί η εμπλοκή της εγκληματικής ομάδας σε 41 περιπτώσεις απατών – εκ των οποίων η μία απόπειρα – εις βάρος ηλικιωμένων κατοίκων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος των δραστών ανέρχεται σε 611.345 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να αποσπάσουν επιπλέον 883.100 ευρώ.