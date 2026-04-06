Ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 15χρονη συνελήφθη για επίθεση σε βάρος τριών κοριτσιών ηλικίας 13 και 14 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 15χρονη φέρεται να επιτέθηκε στις τρεις έφηβες υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι τραυματισμένες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου δέχθηκαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Μία από τις παθούσες παρέμεινε για νοσηλεία, κυρίως για προληπτικούς λόγους, ενώ η κατάσταση της υγείας των κοριτσιών δεν εμπνέει ανησυχία.

Σε βάρος της 15χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, ωστόσο, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης.