Τραγικό τέλος είχε η πτώση του 58χρονου στο Αγγελοχώρι, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, μετά από ατύχημα σε απόκρημνη περιοχή. Ο άνδρας κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος είχε βγει για περίπατο με τον σκύλο του, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 40 μέτρων. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση εντοπισμού του.

Ο σκύλος του επέστρεψε μόνος του στο σπίτι, προκαλώντας ανησυχία στους οικείους του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή δυνάμεων της 2ης ΕΜΑΚ, στελεχών του Λιμενικού Σώματος και εθελοντών.

Οι διασώστες εντόπισαν τον 58χρονο βαριά τραυματισμένο στη βάση του γκρεμού. Μετά την ανάσυρσή του, μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Μηχανιώνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Παρά την άμεση ιατρική φροντίδα και τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, υποκύπτοντας στα σοβαρά τραύματά του.